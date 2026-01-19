Türk Metal Sendikası, 138 bin işçiyi kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını açıkladı.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar 54 madde ve 2 yönetmelik üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak ücret artışları ve sosyal haklara ilişkin maddelerin de aralarında bulunduğu 38 madde ile 1 yönetmelikte uzlaşma sağlanamadı.

Görüşmelerde MESS’in 6 aylık dönem için yüzde 18 zam teklifinde bulunduğu, ancak bu teklifin Türk Metal Sendikası tarafından kabul edilmediği belirtildi. Yasal süreç kapsamında yürütülen arabuluculuk görüşmelerinden de sonuç alınamaması üzerine arabulucu raporu bugün sendikaya ulaştı.

Gelişmenin ardından toplanan Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, üyelerin ekonomik ve sosyal haklarının korunması amacıyla grev kararı alındığını kamuoyuna duyurdu.