Ankara’da mahalle kültürünü yaşatan mekânlardan Dostlar Konağı, yeni adresine taşınarak kapılarını misafirlerine açtı. Yenilenen ve genişletilen yeni mekân, yaklaşık 3 bin kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasiteye ulaşarak Ankara’nın önemli sosyal buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor.

Kadınlar Günü Artık Dostlar Konağı’nda Kutlanacak

Yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri bundan böyle Dostlar Konağı’nın yeni mekânında gerçekleştirilecek. Organizasyonun, her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Açılışta Renkli Anlar Yaşandı

Dostlar Konağı’nın açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldı. Açılışta iki isim karşılıklı oynayarak etkinliğe renk kattı. Katılımcılar, yeni mekânın Ankara’nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sunacağını ifade etti.