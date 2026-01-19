Suudi Arabistan’ın dünya yıldızlarını bir araya getiren prestijli organizasyonlarından Joy Awards’ta bu yıl Burak Özçivit’in yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Her yıl birçok Arap ülkesinde düzenlenen davet ve açılışlara katılan ünlü oyuncunun, son aylarda ağırlıklı olarak Rusya ve Türki Cumhuriyetler’de boy göstermesi de kulislerde farklı iddiaları gündeme getirdi.

Ayrılan Yeri Beğenmediği İddia Edildi

Kulislerde konuşulan iddialara göre; geçtiğimiz yıl eşi Fahriye Evcen ile birlikte Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in, kendilerine ayrılan alanı beğenmediği ve organizasyonla ilgili sosyal medya hesabından eleştirel bir paylaşım yaptığı öne sürüldü. Söz konusu paylaşımın kısa süre sonra silindiği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Burak Özçivit’in, 2026 Joy Awards davetli listesine alınmadığı ve organizasyon tarafından bu yıl davet edilmediği öne sürüldü. Ünlü oyuncu cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.