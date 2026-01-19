Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli–Gölmarmara kara yolu İtfaiye Kavşağı mevkiinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 45 AFB 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Demir’in (44) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü M.Y. (26) ile M.C.U. (28), ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü M.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.