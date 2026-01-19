İstanbul’da etkisini artıran yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde bazı bölgelerde yolların karla kaplanması ve buzlanma riskinin artması üzerine yeni tedbirler alındı. Buna göre, saat 10.00’dan itibaren moto kuryeler ile ağır taşıtların trafiğe çıkması yasaklandı. Kararın, olası kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Yetkililer, sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını isterken, kar yağışının gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.