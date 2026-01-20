Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yoğun müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangına Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalle sakinleri de evlerinden çektikleri hortumlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine, ormanlık alan yakınındaki 2 ikamet tedbir amaçlı boşaltıldı.

Zeytin Ağaçları Zarar Gördü

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğübildirildi.

Kaymakam Şahin: “Yoğun Bir Çaba Sarf Edildi”

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bana verilen bilgiye göre yangın genel olarak kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Yangında 2 hektardan fazla alan zarar görmüş gözüküyor. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf etti. Yangın mevsiminde olmamamıza rağmen ekipler çok etkili bir müdahalede bulundu” dedi.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Küçükdeligöz ise, “Şu anda evlerde herhangi bir hasar yok. Yangın evlere oldukça yaklaştı. Daha önceki yıllarda da burada yangın çıkmıştı. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.