Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, bölgesel gelişmelere ve iç politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri süratle yerine getirilmeli, hiç kimse bir kez daha yanlış hesap yapmamalıdır” dedi.

“Türkiye’nin Menfaatlerini Her Zaman İlk Sıraya Koyduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak millete karşı hesap verebilirlik ilkesini benimsediklerini vurgulayarak, 2025 yılına ait hizmet dökümünün kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Erdoğan, “Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak da millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye’yi her alanda güçlendirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

“Bu Ülkede Kimin Sicilinin Kara Lekelerle Dolu Olduğu Bellidir”

Erdoğan, hizmet anlayışlarının ayrımcılıktan uzak olduğunu belirterek, “81 ilimizde yaşayan her bir vatandaşımız bizim için eşit hizmete layıktır. Bölgecilik ve ayrımcılık bizim anlayışımızda yoktur” dedi. Ankara’ya kazandırılan Esenboğa Havalimanı 3’üncü pist ve kule yatırımına da değinen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

“Vaktimizi 86 Milyonun Ekmeğini Büyütmek İçin Kullanacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son seçimlerde kritik bir tercihte bulunduğunu belirterek, milletin istikrar ve güven için doğru kararı verdiğini söyledi. “Suni tartışmaların içine girmeyeceğiz. Vaktimizi hizmet ve eser üretmek için kullanacağız” dedi.

“Uluslararası Sistem Ciddi İtibar Kaybına Uğradı”

Dış politika değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, küresel sistemin derin bir krizden geçtiğini vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gerilimler ve İran’daki gelişmelere değinen Erdoğan, Türkiye’nin barış ve diplomasi odaklı tutumunu sürdüreceğini ifade etti.

“Suriye Ordusu Başarılı Bir Sınav Vermiştir”

Suriye’deki son gelişmelere değinen Erdoğan, ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Suriye ordusunun operasyon sürecinde sivillere zarar vermemek için hassas davrandığını vurgulayan Erdoğan, “Tek devlet, tek ordu ilkesi istikrarın temel şartıdır. Türkiye bu sürece tam destek vermektedir” dedi.

“Suriye’nin Bereketli Toprakları Kana Doymuştur”

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Erdoğan, anlaşmanın Suriyeli halk tarafından sevinçle karşılandığını söyledi. Erdoğan, “Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması eksiksiz uygulanmalıdır” ifadelerini yineledi.

“Irkçılık Bizim Kitabımızda Yoktur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı ve ayrıştırıcı söylemleri sert sözlerle eleştirerek, Türk, Kürt, Arap, Türkmen ayrımı yapmadan kardeşlik vurgusu yaptı. “Türkiye hiçbir etnik kimliğin ya da mezhebin karşısında değildir. Biz barışı ve kardeşliği savunuyoruz” dedi.

“Coğrafyamızın Hiçbir Köşesinde Savaş İstemiyoruz”

Erdoğan, Orta Doğu’da artık çatışma ve gerilim değil, barış ve istikrar istediklerini belirterek, bölge halklarının birlikte huzur içinde yaşaması gerektiğini söyledi.

“Ne Gerekiyorsa Yapmak Bizim Görevimizdir”

Güngören’de hayatını kaybeden Atlas Çağlayan cinayetine de değinen Erdoğan, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için yargının süreci titizlikle yürüteceğini belirtti.

“Bizi Bölmek İsteyenlere İnat Omuz Omuza Yürüyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.