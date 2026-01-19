Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, uluslararası yıldızların katılımıyla büyük ilgi gördü. Gecede Türkiye’yi temsil eden Hande Erçel, tarzı, güzelliği ve tören sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Erçel’in paylaşımlarına dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton’dan gelen etkileşim ise sosyal medyada gündem oldu.

Dünya çapında tanınan birçok ismi bir araya getiren Joy Awards 2026’ya, sinema, televizyon ve moda dünyasından çok sayıda ünlü katıldı. Organizasyon, görkemli töreni ve kırmızı halı şıklığıyla öne çıktı.

Törenin En Dikkat Çeken İsimlerinden Biri Oldu

Gecede Türkiye adına yer alan oyuncu Hande Erçel, törendeki şık tarzı ve güzelliğiyle öne çıkan isimler arasında yer aldı. Erçel, gece boyunca uluslararası basının ve davetlilerin yoğun ilgisini gördü.

Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı

Törenin ardından 32 yaşındaki oyuncu, Joy Awards gecesine ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük etkileşim alan bu paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum topladı.

Paris Hilton’dan Sürpriz Beğeni ve Yorum

Paylaşımların en çok konuşulan detayı ise Paris Hilton’dan geldi. Dünyaca ünlü sosyetik isim, Hande Erçel’in fotoğraflarını beğenerek emojili bir yorum yaptı. Bu etkileşim, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kısa sürede gündem oldu.