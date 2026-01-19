Ankara üzerine akademik çalışmalar yapmak, Ankara’ya dair her türlü bilgi ve belgeyi derleyerek araştırmacılara sunmak amacıyla hizmete açılan Vehbi Koç Araştırma Merkezi -VEKAM- restore edilen Anafartalar Caddesi’ndeki Büyük Apartman’a taşındı.

Ünlü işadamı Vehbi Koç işlerini uzun yıllar bu tarihi binada sürdürmüştü.

VEKAM NEDİR ?

VEKAM (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Keçiören’de, kentin ayakta kalan son örneklerinden, Vehbi Koç’a ait bağ evinde faaliyet gösterdi.

1992 -1993 yıllarında restore edilen bağ evi, 1994 yılında Vehbi Koç Vakfı’na bağlanarak Ankara üzerine akademik çalışmalar yapmak, Ankara’ya dair her türlü bilgi ve belgeyi derleyerek araştırmacılara sunmak amacıyla hizmete açıldı.

Vehbi Koç’un mirası olan ve 1928’den bugüne Başkent Ankara’nın hikâyesine tanıklık eden Vehbi Koç Araştırma Merkezi – VEKAM- restore edilen Anafartalar Caddesi’ndeki Büyük Apartman’a taşındı.

FEVZİ ÇAKMAK’TAN SATIN ALINMIŞ

1923 yılında Mareşal Fevzi Çakmak’tan satın alınan bağ evini, Koç Ailesi uzun yıllar yazlık konut olarak kullanmıştır. Vehbi Koç’un Ankara’daki hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve çocuklarının doğduğu ev, II. Derecede Korunması Gerekli Kültür Varlığı statüsünde.

2014 yılında Koç Üniversitesi’ne bağlanan Merkez, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile çeşitli işbirlikleri geliştirerek akademik platformlarda da çalışmalarını devam ettirmektedir.

BAŞKENT’İN BELLEĞİ

Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapmak, Ankara’ya ait her türlü veriyi yönetmek, depolamak, korumak, disiplinler arası akademik çalışmalar ve etkinlikler aracılığıyla bilgiyi paylaşmak ve yaymak amacıyla ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Zengin bilgi kaynaklarını barındıran kütüphanesi ve arşivi ile Ankara’nın kent belleği işlevini üstlenen VEKAM, nadir kitaplar, haritalar, zengin fotoğraf ve kartpostal koleksiyonu da dahil olmak üzere dijitalleştirilmiş koleksiyonlarıyla Ankara ile ilgili her türlü yayını dermesine katarak birincil başvuru merkezi olmayı başarmış.

HAKEMLİK DERGİSİ

1994 yılında kapılarını bilim dünyasına açan VEKAM, kuruluşundan bu yana akademik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla sempozyum panel, konferans, sergi ve seminerler düzenlemekte, sempozyum kitapları yanı sıra Ankara Araştırmaları Dergisi adıyla yılda iki kez hakemli bir dergi yayımlıyor.

VEKAM yetkilileri sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ankara’yı birlikte yazmaya ve araştırmaya Anafartalar Caddesi’ndeki yeni evimizde devam ediyoruz.” dediler

Fotoğraflar : Vehbi Koç Araştırma Merkezi -VEKAM