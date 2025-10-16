“2026’da heyecanlı ve önemli yarışlar yapılacak”

Son iki yılda Edirne’de büyük su sporları organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yaptıklarını belirten İba, gelecek yıl da yoğun bir yarış takvimi planlandığını söyledi.

“Bu yıl güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. 2026’da Meriç Nehri’nde iki gençler şampiyonası ve iki büyükler şampiyonası düzenlenecek. Ayrıca planlamada olmayan yarışların da yapılması mümkün olabiliyor,” dedi.

İba, dünyanın en büyük tekne firmalarından birinin Meriç’te bir yarış organize etmeye hazırlandığını belirterek, hazırlıkların sürdüğünü ifade etti:

“Henüz tam netleşmedi ama İtalya’dan tekneler Meriç’e sevk edilecek. Firma lojistik desteği üstlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcular davet edilecek. Bu yarış, bölgeye farklı bir heyecan katacak.”

Kent ekonomisine büyük katkı

Meriç Nehri’nde düzenlenecek yarışların yanı sıra milli takım kampları ve kulüp antrenmanlarının yıl boyunca süreceğini belirten İba, bu faaliyetlerin Edirne ekonomisine de önemli katkı sağladığını söyledi.

“Meriç’te yapılan her organizasyon, konaklama, ulaşım ve yeme-içme sektörlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaratıyor. Bu da kentin spor turizmi açısından gelişimine büyük destek sağlıyor,” diye konuştu.