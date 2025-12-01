Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi! Muhtemel 11'ler Son Gelişmeler
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Maçın Gidişatı

  • Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. 27. dakikada Sane, ceza sahası dışından yaptığı şutun savunmaya çarpmasıyla takımını öne geçirdi.
  • Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında gol bulsa da VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi.

İkinci Yarı ve Uzatma Anları

  • İkinci yarıda iki ekip de az sayıda pozisyon üretebildi, fırsatlar değerlendirilemedi.
  • Uzatma dakikalarında Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira kafa kafaya çarpışarak sakatlandı; Kazımcan oyuna devam edemedi.
  • 90+5. dakikada John Duran’ın kafa vuruşu Galatasaray’a beraberliği getirdi.

Puan Durumu

  • Bu sonuçla iki takım da 1’er puan aldı.
  • Galatasaray 33 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 32 puanla en yakın takipçisi oldu.

Gelecek Hafta

  • Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak.
  • Galatasaray ise sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.

Muhabir: Haber Merkezi