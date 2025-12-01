Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor’a Salı (yarın) günü deplasmanda konuk olacak kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını noktaladı.

Antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından koordinasyon ve sprint çalışmaları yapıldı. 5’e 2 top kapma oyunu ile devam eden idman, taktik uygulamalar ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kadro Durumu:

  • Gençlerbirliği’nde cezalı oyuncu bulunmuyor.
  • Tedavileri süren Gökhan Akkan ve Oğulcan Ülgün ise kadroda yer almayacak.

Böylece Gençlerbirliği, Sakaryaspor deplasmanına eksiksiz bir şekilde hazırlanırken, sakat oyuncular dışında tüm kadro kupa mücadelesi için hazır hale geldi.

Muhabir: Haber Merkezi