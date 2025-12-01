GONCAGÜL KONAŞ

Ülkem Okuyor Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 12 yıllık öğretmen Pelin Pehlivan, deprem bölgesinde sürdürdükleri eğitim destek çalışmalarını anlatırken hem kendi depremzede geçmişine hem de bugün çocuklara uzattıkları desteğin anlamına dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; 1999 Düzce depreminde 8 yaşında bir öğrenci olan Pehlivan, yıllar sonra aynı kaderi paylaşan çocuklar için sahada görev alarak “26 yıl önceki çocukluğuma vefa borcumu ödüyorum” sözleriyle duygusal bir değerlendirmede bulundu. 6 Şubat depremlerinden sonra gelen çağrı üzerine hiç düşünmeden Hatay’a gittiğini belirten Pehlivan, “Depremin izleri arasında bir umut kapısı aralamak çok kıymetli.” dedi.

“8 YAŞINDAKİ PELİN’E VEFA BORCUMU ÖDÜYORUM”

Dernek bünyesinde başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin eğitime ihtiyaç duyan her noktasına kitap ve eğitim desteği verdiklerini belirten Pehlivan, 1999 Düzce depreminde kendisinin de bir depremzede öğrenci olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “O gün 8 yaşında bir çocuktum, şimdi 34 yaşında bir öğretmenim. Ben, bugün, 26 yıl önceki çocukluğuma, 8 yaşındaki Pelin’e vefa borcumu ödüyorum.” şeklinde konuşan Pehlivan, o dönem şehir dışından gelen öğretmenlerin kendilerine moral olduğunu vurgulayarak, bugün deprem bölgesinde yaptığı çalışmaların kaynağında bu deneyimlerin yattığını söyledi.

