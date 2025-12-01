GENÇ SAĞLIK SENDİKASI’NDAN SENDİKALAŞMA VURGUSU

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; ülkemizde sendikalaşma noktasındaki eksikliklere değinen Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, özellikle sağlık sektöründe canla başla mücadele genç neslin sendikalara olan bakış açısının pozitif yönde ve emek odaklı olduğuna vurgu yaparken, Genç Sağlık Sendikası Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Çekirge ise topluma sendikalaşmanın doğru ve net bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu Basın Müşaviri Selçuk Özdemir de hem kamudaki personelin mevcut sorunlarını yerinde tespit ederek bu sorunları çözmeye yönelik projeler oluşturduklarını belirtirken, sendikalaşmanın sadece çalışanlara değil aileler de göz önünde bulundurulduğunda tüm topluma direk etki eden ve önem verilmesi gereken bir olgu olduğunun altını çizdi.

BASIN MENSUPLARI DA STK’NIN ÖNEMİNİN FARKINDA

Ziyaretlerinden ötürü memnuniyetini dile getirerek konuşmasına başlayan Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah ise toplumun her kesiminde sendikalaşmanın son derece önem arz ettiğini belirterek, özellikle basın sektöründe çalışanların da STK, dernek ve sendikalaşmaya yönlendirilmesinin gerektiğine vurgu yaptı.

