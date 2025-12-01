Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın tarımsal sulama alt yapısının oluşturulması ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması için gerçekleştirilen projede ihale sürecinin tamamlandığı ve yapım sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Sözleşmesini imzaladığımız bu projeyle toplamda KDV dahil yaklaşık 3,42 milyar TL tutarında dev bir yatırımı Aydın ilimize kazandırıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim krizi, uluslararası alanda yaşanan çatışmalar, salgın ve afet gibi olaylar nedeniyle gıda arz ve güvenliğinin tüm ülkeler açısından kritik hale geldiğini belirtti. Türkiye'nin de bu gelişmelerden etkilenen ülkelerin başında geldiğini, bu nedenle tarımsal üretimin daha verimli ve kaliteli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik önlemleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Yumaklı, "Ülkemizde halihazırda 7,2 milyon hektar arazimiz sulamaya açılmış olup, bunun 2,4 milyon hektarı son 23 yılda hizmete alınmıştır. Suyun verimli kullanılması adına 45 bin hektar alanda sulama otomasyon çalışmalarımız devam ediyor. Borulu kapalı sulama sistemlerimizin oranını ise yüzde 6'dan yüzde 38'e çıkarmış bulunuyoruz. Yenileme çalışmalarımız kapsamında da önemli mesafeler katettik" ifadelerini kullandı.

'144 BİN 560 DEKAR TARIM ARAZİSİ, SULAMA ŞEBEKESİNE KAVUŞACAK'

Kentin tarımsal geleceğini şekillendirecek olan Çine Koçarlı Sulaması 2'nci Kısım Yapım İkmali işinde ihale sürecinin tamamlanarak sözleşmenin imzalandığını aktaran Yumaklı, "Projenin ana su kaynağı Çine Çayı üzerindeki Çine Barajı'dır. Çine Barajı’ndan mansaplanan su Gökbel Barajı'nda depolanıyor. Gökbel Barajı'nda depolanan su, yapımı tamamlanan 3 metre çapında 31 bin 500 metre uzunluğunda iletim boru hattı ile sulama sahasına ulaştırılıyor. Sulama sahasına ulaştırılan su ile 28 adet yerleşim biriminin faydalanacağı 144 bin 560 dekar tarım arazisi modern basınçlı sulama şebekesine kavuşacak. Böylelikle sulamada su tasarrufu sağlayan, basınçlı su iletimi sayesinde damla-yağmurlama sulama metotları kullanılacak" dedi.

'144 BİN 560 DEKAR TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞACAK'

Sözleşmesi imzalanan proje ile toplam 144 bin 560 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını kaydeden Yumaklı, "Proje kapsamında çeşitli çaplarda 293,5 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 163 adet sanat yapısı, 139 kilometre işletme-bakım yolu ve drenaj pompa istasyonları inşa edilecek. Sözleşmesini imzaladığımız bu projeyle toplamda KDV dahil yaklaşık 3,42 milyar TL tutarında dev bir yatırımı Aydın ilimize kazandırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla Aydınlı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Projemiz ile suyun her damlasını verimli kullanarak çiftçimize destek oluyor ve ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Aydın ilimize ve bölgemize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)