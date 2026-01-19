2023 yılında Kızılcahamam–Çerkeş yolunda meydana gelen trafik kazasında, H.C. ve E.İ’nin bulunduğu aracın bariyerlere çarpmasının ardından karşı yönden gelen araçla çarpıştığı, kazada karşı araçta bulunan üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazaya ilişkin açılan davada H.C’nin şoför kabul edilerek 16 yıl hapis cezasına çarptırılması, ailesinin tepkisine neden oldu.

Aile Sonsöz'e anlattı!

Ailenin Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a aktardığı bilgilere göre, kaza sonrası hazırlanan raporlarda E.İ’nin göğüs kafesinden, H.C’nin ise başından yaralandığı yer aldı. İddialara göre kaza anında E.İ, sol koltuktan sağ koltuğa doğru savrularak H.C’nin üzerine düştü. H.C’nin ise kazanın ardından sağ arka koltuktan çıkarak olay yerine baktığı ifade edildi.

Mahkeme Delilleri Dikkate Almadı Mı?

Aile, olay yeri inceleme tutanakları ve kamera kayıtlarının da bu durumu desteklediğini savundu. Ulaşılan görüntülerde, kazanın meydana geldiği saatten birkaç dakika önce direksiyon başında E.İ’nin görüldüğü, buna rağmen bu kayıtların mahkeme değerlendirmesinde yeterince dikkate alınmadığı öne sürüldü.

E. İ'den Çelişkili İfadeler!

Öte yandan, duruşmalarda E.İ’nin çelişkili beyanlar verdiğini ileri süren aile, E.İ’nin bir ifadesinde “aracı hiç kullanmadığını”, başka bir ifadesinde “aracı kendisinin kullandığını”, daha sonraki beyanlarında ise “H.C’nin aracı zorla aldığı ve tehdit ettiği” yönünde ifadeler kullandığını aktardı. Aile, bu çelişkili beyanlara rağmen E.İ hakkında daha düşük ceza verilmesinin vicdanları yaraladığını savundu.

Mahkeme kararında, H.C’nin aracı zorla almış olabileceği ihtimaline yer verilerek H.C’ye 16 yıl, E.İ’ye ise 8 yıl hapis cezası verilmesi dikkat çekti. H.C’nin ailesi ise, “kesin deliller varken ihtimaller üzerinden karar verildiğini” öne sürerek karara itiraz etti.

Aile Adalet Arayışın da!

Yetkili tüm mercilere başvurduklarını belirten aile, H.C’nin şoför koltuğunda olmadığının ortaya konulmasını ve dosyanın kamera kayıtları, adli raporlar ve çelişkili ifadeler birlikte değerlendirilerek yeniden ele alınmasını talep etti. Aile, adaletin yerini bulmasını istediklerini vurguladı.