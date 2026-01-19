Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), ikinci dönem eğitimleri için kayıt almaya başladı. Sadece hobi amaçlı değil, aynı zamanda meslek edindirmeye yönelik eğitimlerin verildiği YENİMEK’lerde her yıl binlerce vatandaş eğitim alarak kendini geliştirme ve yeni bir meslek öğrenme fırsatı yakalıyor.

Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği YENİMEK kursları, farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşları bir araya getirerek sosyal kaynaşmayı da güçlendiriyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerle hem bilgi ve becerilerini artırıyor hem de yeni sosyal çevreler edinme imkânı buluyor.

Geniş Kurs Yelpazesi

YENİMEK ikinci dönem kursları kapsamında bilişim teknolojilerinden kişisel gelişime, sağlıktan pazarlama ve perakendeye kadar birçok alanda eğitimler sunuluyor. Bilgisayar kullanımı ve güvenli internet eğitimlerinden diksiyon ve sunuculuğa, ilk yardımdan emlak danışmanlığına kadar farklı branşlarda kurslar vatandaşların ilgisine sunuluyor.

Meslek Edindirme ve Kişisel Gelişim Bir Arada

YENİMEK kursları, katılımcılara sadece yeni bir hobi kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda mesleki yeterliliklerini artırarak istihdama katkı sağlıyor. Tarım teknolojisi alanında açılan mantar yetiştiriciliği kursu gibi uygulamalı eğitimler de kursiyerlerin dikkatini çekiyor.

Kayıtlar 19 Ocak’ta Başladı

İkinci dönem kursları için kayıtlar 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde 0312 344 08 98 / 6474 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor. Online kayıt işlemleri ise www.yenimahallekultur.com/kayit adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.