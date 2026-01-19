Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi’nde ortaya çıkan ilginç bir kuş, mahalle sakinlerinin ilgisini çekerek kısa sürede merak konusu haline geldi. Yüz hatları ve özellikle baş kısmındaki kabarık tüyleriyle ABD eski Başkanı Donald Trump’a benzetilen kuş, görenleri hem şaşkına çevirdi hem de gülümsetti.

Mahallede sık sık görülen kuş, ilginç görünümü sayesinde vatandaşların cep telefonlarına konu oldu. Kısa sürede görüntülenen kuşun fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşılınca, benzerliği daha geniş kitlelerin de dikkatini çekti.

“Trumpçik” Adını Verdiler

Mahalle sakinleri, Trump’a olan benzerliği nedeniyle kuşa esprili bir şekilde “Trumpçik” adını verdi. Özellikle başındaki kabarık tüyler ve bakışlarının Trump’ı andırması, bu benzetmenin yapılmasına neden oldu.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar kuşla ilgili esprili yorumlar yaptı. Bölge halkı ise ilginç misafirlerinin mahalleye neşe kattığını belirterek, “Trumpçik”in artık Tekkiraz Mahallesi’nin simgelerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Bu kuşun türü nedir?