İran’da ekonomik piyasalarda önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin en büyük finans merkezlerinden biri olan Tahran Borsası’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı açıklandı.

Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre, borsanın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararı piyasalarda belirsizlik yarattı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, borsanın ne zaman yeniden açılacağına ilişkin net bir tarih paylaşılmadı.

Kararın, son dönemde bölgede artan jeopolitik gerilim ve ekonomik dalgalanmalarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, borsanın kapatılmasının yatırımcıların panik satışlarını önlemek ve piyasalardaki sert hareketleri kontrol altına almak amacıyla alınmış olabileceğini belirtiyor.

Yetkililerin ilerleyen saatlerde ya da günlerde konuya ilişkin yeni bir açıklama yapması bekleniyor.