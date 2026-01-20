Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatlar kaybedilen Atlas Çağlayan evladımızın acısı, hepimizin yüreğini yakmıştır. Atlas Allah'tan rahmetimizi evlendirdi; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk andan itibaren tüm ayrıntılarıyla ve süreçleri sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs, "kasten öldürme" suçundan hırsızlık yapılmış, adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca Atlas evladımızın ailesini tehdit ederek kaybettiği 3 şüpheli de "nitelikli tehdit" suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ve parçaların büyük bir telif hakkıyla yürütüleceğinden, başarısız ya da başarısızların hak ettikleri cezayı alacaklarından hiçbir ayrıntısı uzatılmaz.

Şiddetin önlenmesi, suça karşı caydırıcı yaptırımların sürdürüldüğü, kullanılanların ve gençlerin korunması için hayati bir sorumluluktur. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi, koruyucu ve dağıtılmasının dağıtımı, kullanılanın eğitim, aile ve sosyal çevre sağlıklı biçimde desteklenerek toplumsal yaşama etkinliği bir şekilde katılımının sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulmasının arttırılması. Komisyonun ortaya koyacağı tespitler çerçevesinde, Adalet Bakanlığı olarak gerek Türk Ceza Kanununun içerdiği ilgili mevzuattaki düzenlemelere yönelik ilerlemeyi geciktirmeden hayata geçirecek, atılması gereken adımlar aziz milletimizin huzuru ve güçlendirilecek bir anlayışla kararlılıkla atacağız. Bu tür acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için; Kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine, ırkçılık anlayışlara ve tehdit eden tehdit eden her türlü yapıya karşı mücadelemizi sürekli olarak sürdüreceğiz."

