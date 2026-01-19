Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım politikaları çerçevesinde elektrikli otobüs temini için harekete geçti. ABB ve EGO temsilcilerinden oluşan heyet, araçları ve şarj sistemlerini yerinde değerlendirmek üzere Çin’e gitti.

Yetkililer, ziyaret kapsamında farklı üreticilere ait elektrikli otobüs modellerini, batarya özelliklerini, menzil değerlerini ve şarj sistemlerini inceliyor. Yapılan değerlendirmelerin, Ankara’nın iklim koşulları ve mevcut toplu ulaşım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, elektrikli otobüs yatırımıyla birlikte çevresel etkilerin azaltılmasını ve toplu ulaşımda daha sessiz ve konforlu araçların kullanımını amaçlıyor. Projenin hayata geçmesiyle hava kirliliği ve işletme maliyetleri konusunda kademeli bir iyileşme sağlanması öngörülüyor.

Belediye yetkilileri, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından satın alma sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağını ve toplu ulaşımın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.