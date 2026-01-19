Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir AVM’de yürüyen merdivenlerden düşen iki yaşlı kadın yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yürüyen merdivenin hareket halinde olduğu sırada, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde iki kadın dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Olayı gören vatandaşlar ve AVM güvenlik görevlileri yaralılara yardım ederken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Başlarından yaralandıkları öğrenilen iki kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.