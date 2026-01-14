Çankaya Belediyesi, ilçede yaşayan yaş almış yurttaşların yaşamını daha güvenli, konforlu ve nitelikli hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yaş almanın Çankaya’da bir ayrıcalık olduğu vurgulanırken, büyüklerin sosyal hayattan kopmaması ve sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için çok yönlü projelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Belediye, emeklilere yönelik sosyal alanlardan sağlık odaklı takip sistemlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaya devam ediyor.

Emekli Lokalleriyle Sosyal Yaşam Destekleniyor

Çankaya Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emekli Lokalleri sayesinde, yaş almış yurttaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor. Lokallerde düzenlenen kültürel ve sosyal faaliyetlerle emeklilerin aktif bir yaşam sürmesi teşvik ediliyor.

7/24 Sağlık Takibi Sağlanıyor

Belediye, Alzheimer, demans ve Parkinson hastalığı bulunan yurttaşlar için geliştirilen “Alzheimer, Demans ve Parkinson Takip Sistemi” cihazlarını ihtiyaç sahibi ailelerin kullanımına sunuyor. Bu sistem sayesinde hasta yakınları, sevdiklerini günün her saatinde takip edebiliyor ve olası risklere karşı hızlı müdahale imkânı sağlanıyor.

Gündüz Yaşam Merkezi’nin Temeli Atıldı

Alzheimer ve demans hastası Çankayalıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Meral Gençler Alzheimer-Demans Gündüz Yaşam Merkezi’nin temeli de belediye tarafından atıldı. Merkezin, hem hastalara hem de hasta yakınlarına önemli bir destek sunması hedefleniyor.

Çankaya Belediyesi, yaş almış yurttaşların toplumla bağlarını güçlendiren ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini destekleyen projeleri artırarak sürdürmeyi planlıyor.