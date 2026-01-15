İstanbul’da görülen ve 19 Mayıs 2024’teki Galatasaray – Fenerbahçe derbisi sonrası patlak veren olaylarla ilgili davada yeni bir karar açıklandı. Mahkeme, olaylara karışan futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal için 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme kararı ne anlama geliyor?

Sanıklar hakkında “haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama” suçlamasıyla verilen hapis cezası, hukuki süreçte önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi; bu da cezanın infazının ertelendiği anlamına geliyor.

Duruşmada öne çıkan detaylar ise şöyle:

Mert Hakan Yandaş duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Savcılık, daha ağır cezalar talep etmişti ancak mahkeme nihai kararı bu şekilde verdi.

Olay, derbi sonrası yaşanan saha dışı gerilimler nedeniyle gündeme gelmişti.

Fenerbahçe camiası ve futbol kamuoyu, bu kararın hem sportif hem de hukuki etkilerini tartışıyor. Olayın tarafları ve futbolseverler arasında tepkiler de hızla yayılıyor.