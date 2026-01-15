Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, kariyer planlamasıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamada, eğer tamamen kariyerini ön planda tutmuş olsaydı Manchester United’da oynamayı tercih edebileceğini söyledi.

Türkiye’de mutlu olduğunu vurgulayan Talisca, “Şu an için Brezilya’ya dönmeyi düşünmüyorum. Burada işlerimi bitirmem gereken şeyler var ve birkaç yıl daha Fenerbahçe’de kalmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Yıldız futbolcu, kendi oyun tarzını Rivaldo ile benzerlik taşıdığını ifade ederken, Türkiye Ligi’nin kalitesine de dikkat çekti. Brezilya futbolundan daha yoğun ve rekabetçi bir yapısı olduğunu düşündüğünü belirtti.

En dikkat çeken sözlerinde Talisca, “Kariyerimi sadece başarı odaklı düşünecek olsaydım Manchester United’a giderdim” diyerek İngiltere devine olan ilgisini açık açık dile getirdi. Ancak, resmi bir teklif almadığını da vurguladı.

Fenerbahçe taraftarları için bu açıklamalar hem umut hem de soru işaretleri doğururken, Talisca’nın geleceğiyle ilgili futbol camiasında spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı.