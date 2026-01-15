Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen **“TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”**nde önemli açıklamalarda bulundu. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli katıldı.

“Ankara’da Milyonlarca İnsan Haftalarca Susuz Kaldı”

Ankara’da yaşanan su krizine dikkat çeken Erdoğan, kış şartlarına rağmen vatandaşların uzun süre susuz bırakıldığını vurguladı. Erdoğan,

“Türkiye’nin başkentinde milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında bidonlarla su kuyruklarına girdi” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Türkiye’ye yakışmadığını belirten Erdoğan, bu durumun 2026 Türkiye’si açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Basının Görevi Kamu Adına Denetlemektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su krizini haberleştiren medya kuruluşlarının hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

“Basının görevi, kamu adına yöneticileri denetlemek ve vatandaşın sesini duyurmaktır. Kışın ortasında susuz kalan insanları haberleştirenler mi suçlu, yoksa bu duruma sebep olanlar mı?” diye konuştu.

Erdoğan, bazı siyasetçilerin sorumluluk almak yerine medyayı suçladığını belirterek, gazetecilerin tehdit edilmesini kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

“TRT Uluslararası Alanda Büyük Başarılar Elde Ediyor”

Konuşmasında TRT’nin kültür ve sanat alanındaki başarılarına da değinen Erdoğan, son 4 yılda TRT ortak yapımı yaklaşık 100 filmin, dünyanın önemli festivallerinde 500’e yakın ödül kazandığını söyledi. Erdoğan, TRT Genç kanalının da gençler için önemli bir mecra olacağını vurguladı.

Bağımlılık Uyarısı: “Her Telefon Neredeyse Bir Kumarhane”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri tehdit eden dijital bağımlılıklara da dikkat çekti.

“Sanal bahis, kumar ve uyuşturucu bağımlılığı terör kadar tehlikeli hale gelmiştir. Oyunlaştırma nedeniyle neredeyse her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi” dedi.

Aile kurumunun ciddi bir saldırı altında olduğunu belirten Erdoğan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik önlemleriyle değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“Özgür ve Sorumlu Basının Yanındayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda görevini hakkıyla yapan basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek,

“Vatandaşın sorunlarını dile getiren, doğrulukla görev yapan basın bizim teminatımızdır” dedi.