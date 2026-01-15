Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber mecraları ve sosyal medya platformlarında yer alan, velilerin öğretmenlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı öne sürülen başvuru metinlerine ilişkin açıklama yaptı.

DMM’nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu içeriklerin dezenformasyon niteliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, bu paylaşımların spekülasyon amaçlı ve kurgusal olduğu belirtilerek kamuoyunun bu tür içeriklere itibar etmemesi istendi.

“Kurgusal Paylaşımlara İtibar Edilmemeli”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER’e yaptığı iddia edilen başvuru metinleri dezenformasyon içermektedir. Spekülasyon amaçlı kurgusal nitelikteki bu paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.”

CİMER Yönetmeliği Hatırlatıldı

DMM açıklamasında, 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği’ne de dikkat çekildi. Yönetmelik kapsamında;

Yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren,

Başvuru içeriğinde somut bilgi ya da belge bulunmayan,

Başvuru amacı ve konusu anlaşılır olmayan

başvuruların işleme alınmadığı vurgulandı.

Yetkililer, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek bu tür içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.