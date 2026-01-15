İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davada duruşma görüldü. İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapıldı.

İmamoğlu, söz konusu davaya ilk kez fiziki olarak katılarak sözlü beyanlarda bulundu. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve taraf avukatları da katıldı.

“Bu Asla Tek Kişinin Hak Arayışı Değildir”

Mahkemede beyan veren Ekrem İmamoğlu, davanın yalnızca kendisiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Ben bugün diploma savunması yapmak için gelmedim. Bir gencin devletine inanarak kurduğu emeğinin nasıl geriye doğru söküldüğünü göstermek için buradayım. Bu karar yalnızca bana değil, milyonlarca insana yönelmiştir. Kendimi 86 milyon adına hak arayan bir konumda görüyorum. Bu asla tek kişinin hak arayışı değildir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan “Yatay Geçiş Bilgi Notu”na dikkat çekerek, üniversitenin kendi raporunda yer alan tespitlere rağmen aldığı kararla çeliştiğini öne sürdü. “Üniversite, kendi hazırladığı bilgi notuna rağmen yaptığı işlemi inkâr ediyor” dedi.

“Geriye Dönük İddialar Hukuka Aykırı”

İmamoğlu savunmasında, yatay geçiş sürecinin herkese açık ve ilanlı bir süreç olduğunu belirterek, “Bu başvurunun kimin yapacağı, kimin kazanacağı önceden bilinecek bir durum değildir. Ortada kişiye özel, planlı bir süreç yoktur. Bugün geriye dönüp ‘üniversite yanıltıldı’ demek, dosyanın içeriğiyle ve üniversitenin yaptığı idari işlemlerle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

Broşürler üzerinden yürütülen tartışmaların “son derece sığ” olduğunu ifade eden İmamoğlu, tüm belgelerin dosyada açık şekilde yer aldığını, transkript, pasaport ve başvuru evraklarının eksiksiz sunulduğunu belirtti.

Davanın Geçmişi

İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025’te aldığı yatay geçiş, mezuniyet ve diploma iptali kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle 6 Mayıs 2025’te dava açmıştı. İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi, 25 Temmuz 2025’te yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Üniversite Tarafının Savunması

İstanbul Üniversitesi avukatı savunmasında, denklik konusunda yetkinin yalnızca Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ait olduğu yönündeki iddianın hukuken eksik olduğunu ileri sürdü.

Karar 15 Gün İçinde

Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarının ardından duruşmayı sonlandırarak kararın 15 gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Ceza Davası da Sürüyor

Öte yandan Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle açılan ceza davasında da yargılama İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.