Başkent Ankara’da metruk bir binada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler bölgesinde bulunan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın tamamen söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle metruk binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.