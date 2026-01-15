Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024’te Rams Park Stadyumu’nda oynanan derbi maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin açılan davada karar açıklandı. Stat müdürünün darbedildiği olayla ilgili, aralarında futbolcuların da bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul’da görüldü.

Duruşma, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya Galatasaray Stad Müdürü Ali Çelikkıran ile taraf avukatları katıldı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

SEGBİS’te Dikkat Çeken An

Duruşma sırasında Galatasaray yöneticisi Timur Kuban’ın, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Mert Hakan Yandaş’ın fotoğrafını çekmesi üzerine tutanak tutulduğu öğrenildi.

“Türk Bayrağı ve Fenerbahçe Bayrağı Şereftir”

Müşteki Ali Çelikkıran, mahkemede verdiği ifadede, “Ben kimseye bir şey yapmadım, buna rağmen darbedildim. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Sanık Mert Hakan Yandaş ise savunmasında olayın bayrağa yönelik hakaret nedeniyle yaşandığını öne sürerek, “Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkemeden Hapis Cezası

Mahkeme, sanıkların savunmaları ve avukatların beyanlarının ardından kararını açıkladı. Sanıklar, “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.