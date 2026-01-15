Giresun’un Dereli ilçesinde duyarlı bir müdahale sayesinde yaralı bir yaban hayvanı güvence altına alındı. Sabah saatlerinde görev sırasında yaralı bir şahinle karşılaşan Dereli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, durumu yetkililere bildirerek sürecin başlatılmasını sağladı.

İtfaiye Ekipleri Harekete Geçti

Dereli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı halde bulunan şahinin tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirleyerek Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne (DKMP) haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen DKMP ekipleri, şahini teslim alarak bakım ve tedavi süreci için koruma altına aldı.

Doğal Yaşama Döndürülmesi Hedefleniyor

Yetkililer, gerekli tedavilerin tamamlanmasının ardından şahinin yeniden doğal ortamına kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Başkan Şenlikoğlu’ndan Duyarlılık Mesajı

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada belediye olarak yalnızca altyapı ve belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmadıklarını vurguladı. Doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Şenlikoğlu, duyarlı davranışlarından dolayı itfaiye personeline teşekkür ederek benzer durumlarda ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.