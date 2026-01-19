Katar'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026) kapılarını açtı. 19-22 Ocak'ta binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak DIMDEX 2026'da ROKETSAN da birçok savunma sistemiyle yerini aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin himayesinde, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde yapılan DIMDEX 2026, dünyanın dört bir yanından katılımcıları ve ziyaretçileriyle Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. ROKETSAN da bu fuarda SİHA mühimmatlarından tanksavar sistemlerine, seyir füzelerinden hava savunma sistemlerine kadar uzanan geniş yelpazedeki ürünlerini vitrine çıkardı. Dünya çapından üst düzey liderler, savunma bakanları, donanma komutanları, hükümet yetkilileri ve sektör yöneticilerinin katılım sağladığı fuarda, ROKETSAN; mini akıllı mühimmatlarından MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi, tanksavar sistemlerinden CİRİT lazer güdümlü füze, KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı, orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS, uzun menzilli tanksavar füze sistemi LUMTAS-GM'yi, hava savunma sistemlerinden SUNGUR hava savunma füze sistemi, yakın hava savunma sistemi LEVENT, MİDLAS milli dikey atım lançer sistemini ve ÇAKIR seyir füzesini beğeniye sunuyor. Öte yandan taktik füze fırlatma sistemi KMC ve BORA silah sistemi de Katar'da sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

'DIMDEX BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, fuara katılımlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Katar arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkilere dikkat çekerek, 'Körfez bölgesindeki en önemli stratejik partnerlerimizden biri olan Katar'da düzenlenen DIMDEX bizim için büyük önem taşıyor. Katar'ın güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm ortağı olarak bu fuarda birçok gözde ürünümüzle yerimizi aldık. ROKETSAN olarak Türkiye ve Katar arasındaki yüksek düzeyli stratejik ilişkiden güç alırken, gerçekleştirdiğimiz savunma ihracatıyla da ikili ilişkilere katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi DIMDEX 2026'yı da Katar ve tüm bölge ülkeleri ile olan iş birliğimizi daha da artıracağımız bir fuar olarak değerlendiriyoruz' dedi. (DHA)