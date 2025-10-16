Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say, İstanbul’daki evinde düzenlenen sade bir törenle flüt sanatçısı Aslıhan And ile dünya evine girdi.

Nikah törenine yakın dostlarının katıldığı çift, özel hayatlarında da sanat dolu bir birlikteliğe adım attıklarını söyledi.

Fazıl Say ve Aslıhan And, Mayıs ayında İstanbul’da sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarının katılacağı özel bir kutlama ile mutluluklarını paylaşacaklarını açıkladı.

ASLIHAN AND KİMDİR?

Aslıhan And, uluslararası alanda tanınan bir flüt sanatçısıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda flüt eğitimine başlamış ve burada İtalyan flütist Vieri Bottazzini'nin sınıfından mezun olmuştur. Yüksek lisansını Almanya'da Hamburg Yüksek Müzik Okulu'nda Prof. Juergen Franz ile tamamlamış ve sanatta yeterlik çalışmalarını ise Prof. Ayla Uludere ile İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirmiştir.

Sanatçı halen İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmakta ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nda solo flütist olarak görevini sürdürmektedir.

(DHA)