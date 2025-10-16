Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sivil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobil, yaklaşık 12 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 153 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Ankara-Beypazarı kara yolunda başladı. Polis ekipleri, şüpheli bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak otomobildeki kişiler durmayarak Yukarı Sanayi mevkisinden Macun Köyü yönüne kaçtı. Yaklaşık 12 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, Kabaca Köyü mevkisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada toplam 153 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelileri tutukladı.