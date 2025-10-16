Keçiören Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” buluşmaları, bu hafta Çaldıran, Kamil Ocak, Yeşiltepe ve Yeşilöz Mahallelerinin sakinleriyle yapıldı.

Vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan iletebildiği buluşma, Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı’nda düzenlendi. Programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu makamlar hizmet için var”

Programın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, kısa sürede birçok hizmeti ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Özarslan, “Sizlerin sorunlarını yerinde dinlemek ve çözümü birlikte üretmek için buradayız. Biz bu makamları hizmetin adresi olarak görüyoruz. İnsanı merkeze alan, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışını esas alıyoruz. Bu şehirde kimse yatağa aç girmeyecek, kimse soğuktan üşümeyecek.” ifadelerini kullandı.

Belediyenin borç yüküne rağmen çözüm üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Özarslan, “Göreve geldiğimizde ciddi borçlarla karşılaştık ama bahane değil, çözüm ürettik. Borçlarımızın büyük kısmını ödedik, kalanını planlı şekilde kapatıyoruz. Artık kaynaklarımızı doğrudan Keçiören halkının hizmetine yönlendiriyoruz.” dedi.

Özarslan, 37 mahallede eş zamanlı yatırımların sürdüğünü belirterek, “Kütüphaneler, kadın gün evleri, yaşlı kıraathaneleri ve gençler için çalışma alanları oluşturuyoruz. Belediyecilik yalnızca başkanın değil, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın ortak emeğiyle yapılır. Bu şehri birlikte yöneteceğiz.” diye konuştu.

“Hizmet yarışı içindeyiz”

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da programda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin hizmet yarışı içinde olduğunu ifade etti.

Yıldırım, “Seçimlerde bizlere güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görevimiz, sizlerin taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek. Ortak akılla Keçiören’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

Muhtarlardan teşekkür mesajı

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Özarslan’a teşekkür etti.

Çaldıran Mahalle Muhtarı Sema Özdemir, “Mahallemize kazandırılan hizmetler için Başkanımıza teşekkür ediyorum.” derken;

Kamil Ocak Mahalle Muhtarı Kemal Kuşdoğan, “Mahallemize yapılan kütüphane ve Hanımlar Gün Evi için ayrıca minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Yeşilöz Mahalle Muhtarı Mustafa Birer ise, “Yeni muhtarlık binamız ve diğer hizmetler için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İhsan Eray Nizam da, “Mahallemize yapılan yatırımlar vatandaşlarımızı memnun etti, emeği geçen herkese teşekkürler.” sözleriyle konuştu.

Yoğun ilgi ve sıcak buluşma

Mahalle buluşmasına büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program boyunca vatandaşlar bireysel ve mahalleye ilişkin taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Kariyer Ofisi standı da iş arayan vatandaşlara destek sağladı.

Program sonunda Başkan Özarslan, çocuklara futbol topu hediye ederek miniklerin yüzünü güldürdü.