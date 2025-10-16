Suriye'nin Deyrizor ilinde Enerji Bakanlığı’na bağlı personeli taşıyan servis otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
Suriye basınında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanlığı personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcının, araç Deyrizor-Meyadin yolunda seyir halindeyken infilak ettiği bildirildi.
Patlama sonucunda otobüste bulunan petrol tesisleri koruma görevlilerinden 4’ü yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.