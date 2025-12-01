Bangladeş'in başkenti Dakka'da mahkeme, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve eski İngiltere Hazine Bakanlığı’nda Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı yeğeni Tulip Siddiq'in hükümetin bir arazi projesiyle ilgili yolsuzluk yaptığını tespit ederek Hasina'yı 5 yıl, Siddiq'i 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dakka Özel Yargıç Mahkemesi Yargıcı Rabiul Alam, Hasina'nın başbakan olarak yetkisini kötüye kullandığını kaydederek, Siddiq'in ise teyzesini etkileyerek annesi ve iki kardeşinin bir devlet projesinde arsa almasına yardım etmekten suçlu bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA