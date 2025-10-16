Türkiye’de 5G ihalesi tamamlandı. İki frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplamı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. 5G hizmeti 1 Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak devreye alınacak.

Türkiye’nin Mobil Teknoloji Yolculuğu

Türkiye, 1991 yılında araç telefonlarıyla 1G teknolojisiyle tanıştı. İnternet kullanımı 1993’te başlarken, 2G teknolojisi 1994’te cep telefonu üzerinden görüşme, SMS ve veri aktarımı imkânı sundu.

2009’da 3G teknolojisine geçiş yapan Türkiye, 1 Nisan 2016’da internet hızını 10 kat artıran 4.5G dönemiyle yeni bir çağa adım attı.

5G İhalesi Tamamlandı: 3,5 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma

Türkiye’de 2019 yılında başlayan 5G test süreci, bu yıl yapılan resmî ihaleyle son aşamaya geldi.

Bugün gerçekleştirilen ihalede iki frekans bandında 11 paket için verilen toplam teklif tutarı KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

İhaleye Turkcell, Türk Telekom (TTMobil) ve Vodafone katıldı. Teklif dosyaları, Mobil Elektronik Haberleşme Altyapıları İhale Komisyonu’na teslim edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Asgari değer olarak belirlenen 2 milyar 125 milyon dolar hedefi, KDV ile 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize büyük katkı sağlayacak 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a teşekkür ediyorum.”

5G Nedir, Neden Önemli?

5G, yeni nesil mobil iletişim teknolojisi olarak önceki nesillere kıyasla 10 kata varan hız ve düşük gecikme süresiyle öne çıkıyor.

Bu teknoloji sayesinde internetteki tüm işlemler daha yüksek hız ve güvenli bağlantı ile yapılabilecek.

5G, akıllı şehirler, otonom araçlar, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zekâ destekli sistemler için gerekli altyapıyı sunacak.

Ayrıca 1 kilometrekarelik alanda 1 milyon cihazın aynı anda veri alışverişi yapabilmesine imkân tanıyacak.

4.5G ve 5G Arasındaki Farklar

5G, mevcut 4.5G teknolojisine göre 10 kata kadar daha hızlı veri aktarımı sağlayacak.

HD kalitedeki bir film, 4.5G’de dakikalar içinde indirilirken, 5G ile birkaç saniyede indirilebilecek.

Ayrıca 5G, yüksek bant genişliği sayesinde stadyum, konser alanı gibi kalabalık ortamlarda bile yüksek hızlı internet deneyimi sunacak.

Gecikme süresi minimuma indirileceği için kullanıcılar kesintisiz bağlantı deneyimi yaşayacak.

Türkiye’de 5G Ne Zaman Kullanıma Girecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, hizmet sağlayıcılar 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G hizmetini ülke genelinde sunmaya başlayacak.

Yetkilendirme süreci 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

İlk 5G Sinyalleri İstanbul, Ankara ve İzmir’den

5G teknolojisi ilk etapta nüfus yoğunluğu yüksek illerde devreye alınacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya gibi büyük şehirler ilk sinyalleri alacak.

Bakan Uraloğlu, 5G’nin tüm Türkiye’ye yayılmasının 1 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Türkiye’de 5G Uyumlu Cihaz Oranı

Türkiye’de yaklaşık 96 milyon mobil abone bulunuyor. Bunların 22 milyonu 5G uyumlu telefon kullanıyor.

Yaklaşık 11 milyon hat ise makineler arası iletişim (M2M) için aktif durumda.

Bu verilere göre Türkiye’deki telefonların yaklaşık dörtte biri 5G uyumlu cihazlardan oluşuyor.

5G Kullanımı Ek Ücret Gerektirecek mi?

Aboneler, mevcut tarifelerini değiştirmeden ek ücret ödemeden 5G hizmetinden yararlanabilecek.

Cihaz 5G kapsama alanına girdiğinde, ekranda “4.5G (LTE)” ibaresi yerine “5G” göstergesi yer alacak.

5G hizmetini kullanmak istemeyen kullanıcılar, operatörlerinin belirttiği numaraya SMS göndererek hizmeti ücretsiz olarak kapatabilecek.

5G’nin Sanayi ve Finans Sektörüne Etkisi

5G teknolojisi, sanayi sektöründe devrim niteliğinde dönüşümler getirecek.

Yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde üretim hatlarında makineler, robotlar ve sensörler gerçek zamanlı çalışabilecek.

Finans sektöründe ise 5G, işlem hızını ve güvenliği artırarak büyük veri ve yapay zekâ tabanlı hizmetlerin daha etkin kullanılmasını sağlayacak.

Yüksek frekanslı alım-satım işlemleri, neredeyse anlık olarak gerçekleşecek.

Uzmanlara göre, 5G sayesinde gelişmiş şifreleme ve gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ile işlem güvenliği artacak, bankacılıkta otomasyon hızlanacak ve maliyetler düşecek.

Ayrıca IoT tabanlı akıllı ev finansal hizmetleri ve araç içi bankacılık uygulamaları gibi yeni dijital hizmetlerin önü açılacak.