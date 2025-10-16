Çankaya Belediyesi’nin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk resim sanatının gelişimini kapsamlı bir şekilde yansıtan "Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler" sergisinin ziyaretçileri bu defa güzel sanatlar fakültesi öğrencileri oldu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini yakından inceleyerek çağdaş sanatın günümüze dair yorumlarını deneyimleme fırsatı buldu. Öğrenciler, sanatçıların zaman kavramını renk, biçim ve malzeme aracılığıyla nasıl ifade ettiklerini gözlemledi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, sanatın değişen estetik anlayışlarına dair bilgi edinirken aynı zamanda yaratıcı süreçler üzerine de fikir alışverişinde bulundu. Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sanatsal vizyonlarını geliştirmede önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“Zamanın Renkleri” sergisi, 16 Kasım’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.