Memur-Sen üyeleri, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’ye sunulmadan önce, kamu görevlilerinin taleplerini dile getirmek amacıyla Meclis önünde eylem yaptı.

“Emeği Gören, Hakkımızı Veren Bütçe İstiyoruz” yazılı pankart açan sendika üyeleri, memur maaşlarının iyileştirilmesi için sloganlar attı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, “Kamuda çalışma barışı bozuldu. Memurun ve emeklinin yaşadığı kayıplar giderek artıyor” dedi.

“Bütçe Memuru Görsün, Hakkımızı Versin”

Yalçın, 2026 bütçe görüşmelerinin memurların yaşadığı adaletsizliklerin giderilmesi için fırsat olduğunu vurguladı.

“Kamuda ücret dengesi, gelir adaleti ve çalışma barışı sağlansın istiyoruz. Bunun için Meclis eksiği tamamlamalı, yanlışı düzeltmelidir.”

Ekonomideki gelişmelere değinen Yalçın, kamu görevlilerinin maaşlarının yarısından fazlasını kiraya ödediğini belirterek, “Memurun ve emeklinin durumunu herkes biliyor. Bu tabloyu düzeltmek için Gazi Meclis iradesini kullansın, bütçe memuru görsün, hakkımızı versin” ifadelerini kullandı.

3600 Ek Gösterge ve Ek Talepler

Ali Yalçın, birinci dereceye 3600 ek gösterge verilmesinin, 7. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde alınan bir karar olduğunu hatırlattı:

“Süresi içinde sonuçlandırılmadı. Yıl sonu gelmeden bütçe görüşmelerinde 3600 ek gösterge Meclis’te yasalaşsın istiyoruz.”

Yalçın ayrıca, harcırah ve yiyecek yardımı sorunlarının çözülmesini, fazla mesai ücretlerinde statüler arası adaletsizliğin giderilmesini talep etti.

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun artık çağın gerisinde kaldığını ifade eden Yalçın, yeni bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.