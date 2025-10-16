İzmir’in Konak ilçesinde 25 yaşındaki Gülben Duru, sokakta karşılaştığı eski eşi A.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi 1262 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. (25) sokakta karşılaştığı eski eşi Gülben Duru’ya bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Duru, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gülben Duru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra kaçan şüpheli A.Ç.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.