DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Öcalan ile görüşme sürecini hızlandırması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Doğan, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ifade ederek, “Çalışmaların sonunda her siyasi partinin kendi raporu hazırlanacak. Biz de DEM Parti olarak kendi raporumuzu tamamladığımızda detayları paylaşacağız” dedi.

Doğan, komisyonun dinleme faaliyetlerini tamamlamasına rağmen Öcalan ile henüz görüşme yapılmadığını vurgulayarak, “Komisyon yalnızca dinleme faaliyetleriyle yetinemez; varmak istediği hedefle ilgili çelişkiler ortadan kaldırılmalı. Çağrımızı yineliyoruz; komisyon bir şekilde Öcalan’ın görüşlerinin komisyona akmasının formülasyonunu bulmak zorunda. Komisyon, çatışmanın sonlandırılmasından sorumludur ve Türkiye’ye zaman kaybettirmemelidir” ifadelerini kullandı.