Olay, Duralı Aliç Mahallesi 981’inci Sokak’ta meydana geldi. Yapımına 4 ay önce başlanan bir inşaatta temel kazısı sırasında, yan tarafta bulunan apartmanın otopark zemininde kayma oluştu. Zemin kaymasıyla birlikte apartman çevresinde çatlaklar tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası 45 dairelik binada oturanlar gece saatlerinde tahliye edildi. Bazı bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında, bazıları ise belediye tesislerinde veya araçlarında geçirdi.

Apartman sakini Serpil Aydoğan, yaşadıkları korkuyu şöyle anlattı:

“Dün gece istinat duvarı uçtu, herkes sokaklara döküldü. 7 kişilik aileyiz, nereye gideceğimizi bilemedik. Otopark ayrıldı, sabaha kadar uyuyamadık. Bir çözüm istiyoruz.”

Belediye Başkanı: “Ana taşıyıcılarda problem yok”

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olay yerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. Şahin, “Otopark kısmı dolgu zemin. Dolgu yeterince sıkıştırılmadığı için kayma meydana geldi. Binanın ana taşıyıcılarında bir problem yok” dedi.

Belediye ekiplerinin kontrolü altında inşaat çalışmaları durdurulurken, binada detaylı zemin ve yapı güvenliği incelemeleri sürüyor.