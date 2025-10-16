Görüşmenin yeri ve saatiyle ilgili detaylar paylaşılmazken, diplomatik çevreler bu temasın Ukrayna savaşı ve ateşkes süreci açısından kritik önemde olduğunu belirtiyor.

Trump’ın Putin ile yapacağı görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında olası barış adımları, enerji güvenliği ve küresel stratejik dengelerin ele alınması bekleniyor.

ABD basını, Trump’ın Putin ile görüşmesini “diplomatik sürpriz” olarak değerlendirirken, iki liderin uzun süredir ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği vurgulandı.