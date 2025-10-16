SÜMER TAŞKIRAN

Son yıllarda Türk yatırımcılar arasında Avrupa’da gayrimenkul yatırımı yaparak oturum hakkı elde etme eğilimi hızla artıyor. Avrupa’daki bu yatırımlar yalnızca bir gayrimenkul yatırımı değil; aynı zamanda vizesiz seyahat, uzun vadeli değer artışı, kira geliri ve küresel eğitim–sağlık olanaklarına erişim fırsatı da sunuyor.

AVRUPA’DA OTURUM, TÜRKİYE’DE GÜVENLİ GELECEK ARAYIŞI

Ankara’daki basın toplantısında konuşan ASTONS Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, yatırım sürecinin yalnızca finansal değil, hukuki bir güvenlik projesi olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Yiğit, “Biz yatırımcılarımızla yalnızca satış süreci yürütmüyoruz; onlarla uzun soluklu bir yol arkadaşlığı kuruyoruz. Her yatırımcı için bütçe, aile yapısı ve yaşam planına göre özel bir strateji hazırlıyoruz" dedi.

YUNANİSTAN GOLDEN VİSA'YA REKOR İLGİ

Direktör Yağız Yiğit, özellikle Yunanistan Golden Visa Programı’nın Türk yatırımcılar arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Yunanistan’ın, Avrupa Birliği içinde en erişilebilir oturum programlarından birini sunduğunu vurgulayan Yiğit, “250 bin Euro’dan başlayan yatırım eşiği, taşınma zorunluluğunun olmaması ve aile bireylerinin programa dahil edilebilmesi, Yunanistan Golden Visa’yı son derece cazip kılıyor. Türkiye’ye yalnızca bir saatlik mesafede olması da yatırım yönetimini kolaylaştırıyor. Bugün Türkiye, Çin’den sonra Yunanistan Golden Visa başvurularında dünyada ikinci sırada yer alıyor.”

"DOĞRU FİRMA, DOĞRU HUKUKİ SÜREÇ"

Yiğit, yatırımcıların karşılaşabileceği risklere de dikkat çekerek, bazı firmaların sertifikasız danışmanlık verdiğini ve bunun oturum izni iptali gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek şu uyarıda bulundu. Yiğit, “Sürecin özellikle hukuki olarak doğru yönetildiğinden emin olunmalı. Bu da doğru firma ile çalışmak demek. ASTONS olarak fark yarattığımız nokta, süreci baştan sona kendi avukatlarımız ve sertifikalı ekibimizle yürütmemizdir. Bu sayede hizmet kalitemizi de garanti ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZİM İŞİMİZ, GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM ZEMİNİ OLUŞTURMAK"

Basın toplantısında söz alan ASTONS Dubai Ülke Direktörü Igor Nemtsov, şirketin global yaklaşımını şöyle özetledi: “Yatırımcılarımızı sadece müşteri olarak değil, uzun vadeli ortaklarımız olarak görüyoruz. Gayrimenkul seçimi, hukuki danışmanlık, oturum başvurusu, taşınma organizasyonu… Hepsi bizim sorumluluğumuzda. Her yatırımcı için kişisel strateji oluşturuyoruz. Kiminin önceliği çocuğunun eğitimi, kiminin ise portföyünü çeşitlendirmek.”

Nemtsov, üst üste iki yıl 'Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde Yunanistan’ın En İyi Emlak Ajansı ödülünü kazandıklarını da hatırlatarak, “Bu başarımız hizmet kalitemizin göstergesidir. Biz yatırım garantisi değil, yasal güvenlik sunuyoruz. Yatırımcılarımız sadece gayrimenkule değil, huzura yatırım yapıyor” dedi.

"BİZİM İŞİMİZ, VATANDAŞLARA YENİ BİR YAŞAM KAPISI AÇMAK"

Ankara’da düzenlenen basın toplantısının ardından Sonsöz’e konuşan Yağız Yiğit, ASTONS’un faaliyet alanını şu sözlerle anlattı: “Bizim işimiz, vatandaşlara yurt dışında yatırım yaparak oturum izni ve vatandaşlık programlarına dahil olabilmelerini sağlamak. Avrupa Birliği ülkelerinde oturum izni, diğer ülkelerde ise pasaport programları mevcut. Türkiye’de olduğu gibi, Karayip Adaları’nda da benzer sistemler uygulanıyor. Şu anda Avrupa Birliği’nde dört program özellikle öne çıkıyor: Yunanistan, Portekiz, Macaristan ve Malta. Bu ülkeler yatırımcılar için cazip ve güvenli fırsatlar sunuyor.”

"YUNANİSTAN, TÜRK YATIRIMCILARIN GÖZDESİ"

Yiğit, özellikle Yunanistan Golden Visa programının Türk yatırımcılar arasında yoğun ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu: “Yunanistan Golden Visa programı, hem güçlü bir yatırım fırsatı hem de Avrupa’da oturum izni sağlayan bir sistem. Yatırımcılar hem gayrimenkul üzerinden kazanç elde ediyor hem de Avrupa’ya vizesiz seyahat hakkı kazanıyor. İsteyenler ömür boyu Yunanistan’da yaşayabiliyor.”

Bu programın yalnızca bireysel yatırımcılar için değil, aileler için de uzun vadeli bir güvenlik planı olduğunu vurgulayan Yiğit, “Artık yatırım sadece finansal değil; çocukların eğitimi, yaşam kalitesi ve küresel hareket özgürlüğü açısından da önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.

"GOLDEN VİSA PROGRAMLARI ARTIK AVRUPA EKONOMİLERİNİN DE LOKOMOTİFİ"

Programların tarihine değinen Yiğit, Avrupa’nın bu modeli kendi ekonomilerini güçlendirmek için geliştirdiğini şu sözlerle aktardı: “İspanya ve Yunanistan bu programları ilk başlatan ülkelerdi. Amaç, ekonomilerine dış sermaye çekmek ve konut stokunu yenilemekti. Bugün 2013’ten bu yana aktif olan Yunanistan Golden Visa, hâlâ Avrupa’nın en güçlü yatırım-temelli oturum programı olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar aldıkları konutlarda genellikle kendileri yaşamıyor. O konutlar yerel halk tarafından kiralanıyor. Böylece ülke hem yeni konut ihtiyacını karşılıyor hem de sıcak sermaye girişinden kazanç sağlıyor.”

SERTİFİKASIZ DANIŞMANLIK, YATIRIMCI İÇİN BÜYÜK RİSK

Sektörde yaşanan bazı olumsuzluklara da dikkat çeken ASTONS Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, “Yatırımcılar süreci mutlaka hukuki zeminde yürütmeli. Sertifikasız veya denetimsiz danışmanlarla çalışmak, oturum izni iptali gibi çok ciddi riskler doğurabilir. Bu nedenle sürecin her adımı doğru ve yasal şekilde yönetilmeli. ASTONS olarak tüm işlemleri kendi avukatlarımız ve sertifikalı ekibimizle yürütüyoruz. Bu fark, yatırımcımıza güven veriyor. Türkiye’deki yatırımcı artık geleceğini küresel ölçekte planlıyor. Bu sadece ekonomik bir tercih değil; aileler için güvenli yaşam, eğitim ve özgürlük arayışının da yansıması. Biz ASTONS olarak, yatırımcılarımızla uzun soluklu bir yol arkadaşlığı kuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YATIRIMCILARIMIZ BİZE HER AN ULAŞABİLİR"

Yiğit, yatırımcıların ASTONS Türkiye ofisi üzerinden her zaman bilgi alabileceklerini de hatırlatarak, “Yatırımcılar bizlere web sitemizden ya da İstanbul’daki Trump Tower ofisimizden her zaman ulaşabilir. Danışmanlık hizmetimiz yalnızca gayrimenkul seçimiyle sınırlı değil; oturum izni başvurusu, yasal süreçler ve belge teslimine kadar tüm adımları biz yönetiyoruz. Amacımız yatırımcıya sadece bir mülk değil, uzun vadeli güven sunmak" şeklinde konuştu.

ASTONS, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

ASTONS, Türkiye genelinde yatırımcılarla birebir buluşmalar ve seminerler düzenleyerek yatırım programlarını anlatıyor. Ekim ayında Ankara, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen buluşmaların ardından Kasım ve Aralık aylarında Anadolu şehirlerinde geniş katılımlı toplantılar yapılacak. 18 Kasım’da Gaziantep’te, 19-20 Kasım’da Adana’da ve 21- 22 Kasım’da ise İstanbul’da buluşmalara devam edilecek. Yatırımcılar ayrıca her ay düzenlenen çevrim içi seminerlere ASTONS’un web sitesi üzerinden kayıt olarak katılabiliyor.

ASTONS HAKKINDA

1989 yılında Londra’da kurulan ASTONS, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık çözümlerinde küresel lider konumunda. 35 yılı aşkın deneyimiyle Avrupa, Karayipler, Orta Doğu, Güney Pasifik ve ABD dahil 15’ten fazla ülkenin resmi lisanslı program ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

Bugüne kadar 100’den fazla ülkeden 10 bini aşkın yatırımcıya rehberlik eden ASTONS, toplamda 2,6 milyar doların üzerinde yatırım sürecine eşlik etti. Londra, Dubai, İstanbul, Limasol, Atina, Malta ve Fort Lauderdale’deki ofisleriyle uluslararası etik standartlara uygun, şeffaf ve kişiye özel hizmet sunmayı sürdürüyor. Trump Tower İstanbul’da Türkiye ofisi bulunan Astons, yatırım danışmanlığında sertifikalı uzman ekip ile çalışmalarını sürdürüyor.