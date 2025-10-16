Ziyarette Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz ile görüşen Kethüda’ya, Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz ve antrenör Muhammet Çat da eşlik etti. Trabzonspor yöneticileri, milli sporcuyu uluslararası arenada gösterdiği üstün performanstan dolayı tebrik ederek kendisine çiçek takdim etti.

Ziyaret, Trabzonspor’un sporcuları destekleme ve başarılarını kutlama geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.