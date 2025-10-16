STM’nin açıklamasına göre, NATO Innovation Continuum 2025 SHINE etkinliğinde taktik İHA sistemleri, yüzer mayınların tespiti ve imhasını içeren senaryoyu başarıyla tamamladı. Gözcü İHA TOGAN tarafından tespit edilen yüzer mayın bilgileri, MARLİN İDA üzerinden Komuta Kontrol Merkezi’ne aktarıldı. Merkezin yönlendirmesiyle KARGU Vurucu İHA, mayını başarıyla imha etti.

STM bu görevle, İHA, İDA ve Komuta Kontrol Sistemleri arasındaki entegre ve müşterek kabiliyetlerini NATO sahasında güçlü bir şekilde sergilediklerini duyurdu.

