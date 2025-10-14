Meta, Reels videolarını çeviri ve dublajla farklı dillere uyarlama özelliğini resmen tanıttı. Bu yenilik sayesinde artık kullanıcılar, yabancı dildeki Reels videoları ana dillerinde izleyebilecek. Henüz sınırlı sayıda dili destekleyen sistemin yakında Türkçe’yi de kapsaması bekleniyor.

Reels’ler Artık Anadilinde!

Meta’nın yeni yapay zekâ destekli özelliği, videoların sesini çeviriyor, dublaj yapıyor ve hatta dudak senkronizasyonunu da sağlıyor. Şu an İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Hintçe dilleri arasında çalışan bu teknoloji, özellikle kısa video içeriklerini evrensel birer iletişim aracına dönüştürmeyi hedefliyor.

Türkçe Ne Zaman Geliyor?

Meta, desteklenen dillere yenilerinin ekleneceğini duyurdu. Henüz resmi olarak Türkçe seçeneği sunulmamış olsa da, Türkiye'deki kullanıcılar arasında büyük ilgi gören Reels için Türkçe dublaj desteğinin çok yakında gelmesi bekleniyor. Türkçe’nin, Meta’nın genişletme planları içinde yer aldığına dair güçlü sinyaller var.