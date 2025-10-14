Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin Gazze’deki barış süreci ve yeniden yapılanma çalışmalarına aktif şekilde katılacağını duyurdu. Costa, “Gazze'nin terörden arındırılmış, demokratik bir Filistin devletinin parçası olması için reformları destekleyeceğiz” dedi.

Costa: “Gazze'de Barış İçin Uluslararası Toplum Zirve Noktasında”

Zirvenin ev sahipleri ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye teşekkür eden Costa, Barış Planı’nın başarısını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Costa, “Bu plan, uluslararası toplumun ateşkes, iki devletli çözüm ve kalıcı barış için sarf ettiği çabaların doruk noktasıdır” ifadelerini kullandı.

AB'den Gazze'ye 1,6 Milyar Avroluk Destek

Antonio Costa, Avrupa Birliği’nin 2025-2027 dönemi için Filistin Yönetimi’ne 1,6 milyar avro ayırdığını belirterek, bu bütçenin özellikle çatışma sonrası Gazze'nin yeniden yapılanması ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanılacağını söyledi.

AB, bu süreçte:

Geçiş dönemi yönetimi

Yeniden yapılanma ve iyileştirme

İnsani yardımların artırılması

Reform sürecinin desteklenmesi

gibi başlıklarda aktif rol oynayacak.

EUBAM Rafah ve EUPOL COPPS Misyonları Devrede

Costa, AB’nin Gazze’deki güvenlik ve istikrar için mevcut misyonlarını da sürdüreceğini ifade etti. Özellikle EUBAM Rafah (Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu) ve EUPOL COPPS (Filistin Polis Gücü Misyonu) aracılığıyla:

Sınır güvenliği

Polis eğitimi

Kapasite geliştirme

alanlarında katkı sunacaklarını belirtti.

"İki Devletli Çözüm Hedefimizden Vazgeçmedik"

Costa, “İsrail ve Filistin'in, terörden arınmış bir ortamda, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüm hâlâ önceliğimizdir. Bu süreç uzun olabilir ancak Avrupa Birliği olarak bu hedefe bağlılığımız tamdır” şeklinde konuştu.