Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasında yeni bir dalga daha geldi. Sabah saatlerinde düzenlenen 7’nci operasyonda aralarında Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kuzeninin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Başkan Muhittin Böcek’in kuzeni Emin B., eski Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç. ve oğlu Serkan Ç. de bulunuyor. Operasyon kapsamında belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K. ve şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. de gözaltına alındı.